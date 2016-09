5 röster från förr: Så var det att bo i Stockholm

1910-talet: "Hyran var 380 kronor om året"

Almida och Erik Kjellner. Foto: SKB

Vi börjar med Almida och Erik Kjellner som hörde till de allra första som flyttade in i SKB:s inledande satsning: kvarteret Motorn i Vasastan. De flyttade in 1917 och bodde sedan där livet ut. Det var ett rum och kök, två trappor upp på Västmannagatan 96. Hyran för ett rum och kök på 39 kvadratmeter var då mellan 360 och 380 kronor per år. Paret Kjellners sondotter Marie Kjellner berättar några av de minnen som farföräldrarna och pappa Olle har delat med sig av.

Så här skriver hon om bostadssituationen för farmor Almida (född 1885) och farfar Erik (född 1877) Kjellner:

”Köket var så rymligt att det både gick att äta och sova där. Lägenheten hade eget toalettrum med vattenklosett. Farmor och farfar hade tidigare bott i ett område med arbetarbaracker på Kungsholmen. När farmor var elva år började hon förvärvsarbeta som sömmerska hos Augusta Lundin, en av Stockholms finaste sömmerskeateljéer. Hon åkte bland annat ut till fina damer i Bromma och sydde upp kläder åt dem. Farfar var filare och arbetade i 60 år på LM Ericsson, först på fabriken på Tulegatan och senare ute i Midsommarkransen”.