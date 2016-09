45 000 vildhästar klarar sig från att avlivas i USA

Ett förslag om att avliva över 45 000 vilda hästar och åsnor har utlöst ilska i USA. Men nu uppger myndigheten BLM, Bureau of Land Management, att den inte har några sådana planer – men att den kämpar med att hitta folk som kan ta sig an det växande antal djur som fångats in och som kostar BLM 50 miljoner dollar varje år i form av inhägnader och betesmark.