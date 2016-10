3 miljoner i snitt för nybyggd borätt i Storstockholm

Foto: Anders Wiklund/TT

Stockholms län förblir dyrast i landet för dem som köper bostadsrätter i nyproduktion. Den genomsnittliga insatsen per kvadratmeter var 38 000 kronor i Storstockholm i fjol, medan 33 000 kronor per kvadratmeter räckte i Storgöteborg, samt 32 000 kronor per kvadratmeter i Stormalmö.

Utanför storstadsområdena sjunker insatserna till i genomsnitt 23 000 kronor per kvadratmeter för nybyggda bostadsrätter.

Ny statistik från SCB över nya bostadsrätter 2015, visar att en genomsnittlig trea gick att köpa för strax under 1,8 miljoner kronor ute i landet, medan man i Göteborgs- och Malmöområdena behövde närmare 2,7 miljoner och i Storstockholm 3,0 miljoner kronor för att köpa i nyproduktion.

I de enskilda fallen kan förstås prisbilden vara helt annan, men i storstäderna är det vanligast att bygga bostadsrätter en bit utanför centrum, vilket påverkar genomsnitten.

Intressant är att årsavgifterna i nybildade bostadsrättsföreningar ligger ganska jämt i hela landet, strax under 650 kronor per kvadratmeter. Det är cirka 4 300 kronor i genomsnittlig månadsavgift för en trea på 77 kvadratmeter på flera håll i landet. I mindre städer med färre än 75 000 invånare är dock avgifterna lite lägre, kring 600 kronor per kvadratmeter och år, vilket för typtrean ger en månadsavgift under 4 000 kronor.

Av SCB:s statistik framgår dock inte hur föreningarnas lånebild förändras över åren.

Mer dramatisk är statistiken för hyresrätter som visar att hyran per kvadratmeter i nyproduktion stiger tydligt. Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2015 var 1 694 kronor per kvadratmeter för riket som helhet jämfört med 2014 då motsvarande belopp var 1 587 kr/kvm. Det innebär att hyran i årets nyproducerade hyresbostäder är 6,3 procent högre i genomsnitt än i föregående års nyproducerade hyresbostäder.

En nybyggd hyreslägenhet på tre rum och kök hade 2015 en genomsnittlig hyra på 10 268 kronor i månaden i rikssnitt. I Stockholms län var månadshyran för en ny HR-trea 11 616 kronor. I orter med färre än 75 000 invånare byggdes i fjol HR-treor där snitthyran blev 9 341 kronor per månad.

