Det senaste halvårets nyhetsmedier har dominerats av presidentvalet i USA – upptakten, kandidaterna, den bisarra valsegern, efterspelet, ryktena, installationen, och så vidare. Alla kort har vänts på, alla skrymslen genomsökts på jakt efter nya infallsvinklar. Och det märkligaste av allt var kampanjen som sådan: inflation i handskakningar, breda leenden, smutskastnings- och hatkampanjer, jublande konvent och överord. Vi har sett det förr, men Trumps framfart tog priset.

Folk frågar mig ofta hur mycket av detta som är nytt, om den här typen av valrörelser är en modernitet. Och då måste jag skaka på huvudet. Vårt historiska minne är inte långt, men om vi öppnar dörren på glänt åt det förflutna möter vi raskt kampanjer som har uppenbara likheter med föregående års.

Mitt favoritexempel är den valkampanj som gick av stapeln 1840. På ena sidan stod den sittande presidenten Martin Van Buren, en duglig karl som hade haft oturen att regera under en djup lågkonjunktur. På andra sidan stod William Henry Harrison, en krigsveteran som kallades till valfanorna av folk inom Whigpartiet som var missnöjda med Van Buren. William Henry var son till en plantageägare från Virginia som varit med redan när oavhängighetsförklaringen undertecknades 1776. Den 7 november 1811 hade han själv lett de trupper som besegrat shawneeindianerna i slaget vid Tippecanoe. Tack vare minnet av segern kunde Harrison dra nytta av populariteten i väster, där han var känd som ”Old Tippecanoe”. Detta utnyttjades effektivt 1840.

Kampen om presidentämbetet var den första verkligt smutsiga valkampanjen i USA:s historia. Whigpartiet framställde (oärligt) Van Buren som en snobb som njöt av det goda livet på sidenkuddar med importerade viner i glaset medan folket svalt. Harrison utmålades (lika oärligt) som en folklig bonde i Ohio som satt i sin lilla timmerstuga och drack cider. På kampanjmöten skanderade anhängarna ”Tippecanoe and Tyler, Too”, syftande på 1811 års seger och på vicepresidentkandidaten John Tyler. Det mest kända elementet i Van Buren-anhängarnas propaganda var slagordet ”OK”, som syftade på den sittande presidentens smeknamn Old Kinderhook (han kom från Kinderhook i New York). Om någon ägnat sig åt grävande journalistisk hade det varit en smal sak att demaskera Harrison och visa på hans egen aristokratiska bakgrund, men så skedde inte. Harrison fick 234 elektorsröster mot Van Burens 60. Alla senare amerikanska presidentvalkampanjer har ytterst inspirerats av 1840 års propagandacirkus.

Men slutet på historien blev snöpligt. Den 4 mars 1841 svor Harrison presidenteden i Washington och höll ett ovanligt långt anförande ute i kylan. Han ådrog sig lunginflammation och dog en månad senare efter att ha satt ett svårslaget rekord för kortvarigt ämbetsinnehav.

Det är föga sannolikt att Trumps tillträde till Vita huset kommer att följas av en lika kuslig antiklimax, men exemplet förtjänar att bli ihågkommet. Politikens värld är oförutsägbar. Gårdagens bluffande segrare kan bli morgondagens magplaskare.