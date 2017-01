Från Kant och Hegel till Kierkegaard, Russell och Nietzsche. På närmare 900 sidor försöker Svante Nordin sammanfatta den västerländska filosofin åren 1776–1900; en ambitiös framställning med en del blinda fläckar – inte minst lyser kvinnorna med sin frånvaro.

Svante Nordin är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Foto: Cristopher Hunt

I sin fortfarande högst läsvärda trilogi om vad han kallade ”det långa 1800-talet” – ”Revolutionens tidsålder”, ”Kapitalets tidsålder” och ”Imperiernas tidsålder” (1962–87) – gav den brittiske historikern Eric Hobsbawm en lika komplex som pedagogisk framställning av det västerländska samhället från den franska revolutionen till utbrottet av första världskriget. Inte minst visade han hur tidens diskussioner präglades av erfarenheterna och bearbetningarna av ”the dual revolution” – å ena sidan den industriella revolutionen som utgick från Storbritannien och å den andra den politiska revolutionen där Frankrike stod i centrum. Det var i hög grad som ett resultat av denna dubbla revolution som allt fast kom att förflyktigas och allt heligt profaneras, som Karl Marx och Friedrich Engels uttryckte det i ”Kommunistiska manifestet” från 1848. Det var här grunden lades till det moderna kapitalistiska samhället.

Det långa 1800-talet var likaså en osedvanligt ­dynamisk tidsperiod inom det filosofiska tänkandets område, från Immanuel Kants kritiska projekt i slutet av 1700-talet, via den tyska idealismen och dess transformationer till den moderna fenomenologins och den analytiska filosofins genombrott i början av 1900-talet. Det var likaledes tiden för framväxten av de moderna ideologierna, med inte bara konservatismen, liberalismen och socialismen utan också nationalismen och rasismen, vilka alla bars upp av filosofiska eller pseudofilosofiska argument. Därtill intog filosofin en central roll i de många tankebyggen som hade anspråk på att ge en heltäckande bild av hur praktiskt taget allt fungerade. Detta gäller både för den första hälften av 1800-talet då världsbilden ­genom Hegel och andra historiserades och för den senare hälften då allting dessutom biologiserades med utgångspunkt i det moderna evolutionstänkandet.

Kort sagt är det en tidsperiod som är synnerligen väl lämpad för idéhistoriska framställningar som kopplar samman den filosofiska och intellektuella utvecklingen med det som hände inom politikens, samhällets och ekonomins områden. Mot den bakgrunden var det med stor förväntan som jag började läsa idéhistorikern Svante Nordins senaste alster, ”Filosoferna. Den moderna världens födelse och det västerländska tänkandet 1776–1900” (Natur och Kultur). Även i detta fall handlar det således om ”det långa 1800-talet”, låt vara att Nordins avgränsning avviker något från Hobsbawms. Att boken slutar år 1900 snarare än 1914 kommer sig helt enkelt av att den är en sorts prequel, eller om man så vill en uppföljare i omvänd kronologisk ordning, till samma författares tidigare utgivna ”Filosoferna. Det västerländska tänkandet sedan 1900” (se Under strecket 1/3 2012). Startåret 1776 markerar å andra sidan ett högst motiverat framlyftande av den amerikanska självständighetsförklaringen, men det var också året för publiceringen av Jeremy Benthams ”A fragment on government”, Edward Gibbons ”The history of the decline and fall of the Roman empire”, Thomas Paines ”Common sense” och Adam Smiths ”The wealth of nations”. Att Nordin uppmärksammar dessa vart och ett på sitt sätt betydelsefulla verk säger något om spännvidden i framställningen. Trots ­titeln handlar boken inte alls bara om filosofer i snäv mening, utan till dess stora förtjänster hör bredden och att den även behandlar tänkande inom närliggande discipliner och områden.

I ett land där de flesta akademiska filosofer inte uppvisar något större historiskt intresse ens för den egna disciplinen har den numera pensionerade idéhistorikern Nordin etablerat sig som en av våra främsta filosofihistoriker. Förutom de båda böckerna om 1800- respektive 1900-talets filosofer har han genom årens lopp bland annat skrivit en lärobok i filosofins historia liksom tre band om den svenska filosofihistorien. Nordin är över huvud taget en ovanligt flitig författare. Han har producerat ett drygt trettiotal monografier, av vilka flertalet är riktigt digra luntor – med sina 882 sidor är den nya inget undantag. När Nordin är som bäst, som i ­”Filosofernas krig. Den europeiska filosofin under första världskriget” (1998), lyckas han med sin lärdom och överblick väva samman filosofiska resonemang med samhälleliga och politiska förhållanden. Han har också skrivit fina biografier över svenska kulturpersoner som Fredrik Böök och Sven Stolpe, vilka båda hade en kulturkonservativ hållning som i mångt och mycket påminner om författarens egen. Nordins konservatism har dessutom tagit sig uttryck i en del otidsenliga kulturpessimistiska ­utspel, liksom i olika försök till polemiska uppgörelser med diverse teoretiska trender inom akademin, som postmodernism, postmarxism och vissa former av feminism, vilka han av allt att döma inte hyser någonting annat än ett upphöjt förakt för.

Svante Nordin har vidare skrivit ett antal böcker som kanske bäst kan karakteriseras – eller för den delen läsas – som en sorts idéhistoriska uppslagsverk, där man kan gå in lite varstans och få en kortbiografi över någon viss tänkare och ett kärnfullt referat av dennes viktigaste verk. Den nya boken hör snarast till den kategorin. På sätt och vis kan det sägas vara gott nog, och många läsare kan säkert ha stor glädje av att ta del av den på ett sådant selektivt sätt. Men baksidan av detta är att boken lider en brist på övergripande teser och resonemang som för framställningen framåt. Även om det finns vissa undantag som lyfter framställningen lyckas den inte heller särskilt väl med att fånga den säregna dynamiken i tidens filosofiska diskussioner, eller att idéhistoriskt koppla samman dem med den samhälleliga och politiska utvecklingen. Det är helt enkelt en rätt torftig historia.

Vill man uttrycka det än mer tillspetsat skulle man kunna säga att det i mångt och mycket är fråga om en sorts ”gubbologi”, där den ena filosofen efter den andra presenteras på ett likartat sätt, här och var uppiffat med en mer eller mindre belysande anekdot. Och jo, det är verkligen ”gubbar” – eller, om man så vill, vita döda män – som dominerar helt. Kvinnliga tänkare lämnas påfallande litet ­utrymme. Det gäller också för en sedan länge kanoniserad filosof och författare som Mary Wollstonecraft. I varje sådan här framställning borde hon numera inta en framträdande plats, men Nordin avklarar hennes rika verk på en halv sida, och uppmärksammar henne då enbart i egenskap av försvarare av kvinnors politiska rättigheter – samt hustru till William Godwin… Och då ska man vara medveten om att hon ändå ägnas betydligt större utrymme än de flesta andra kvinnliga tänkare. Denna genusblindhet är desto märkligare med tanke på bokens annars generösa urval och vida bestämning av vad filosofisk verksamhet egentligen är.

En annan anmärkningsvärd frånvaro i det omfångsrika verket utgörs av mer sammanhängande avsnitt och resonemang om den estetisk-teoretiska utvecklingen. För många tänkare under det långa 1800-talet utgjorde estetiken en självklar integrerad del av det filosofiska ämnesområdet. Reflektioner kring arkitektur, skulptur, konst, musik och litteratur var lika centrala för Kant, Schelling och Hegel som för Nietzsche. De tog alla den estetiska erfarenheten och kunskapsformen på största filosofiska allvar. Men detta är ingenting som mer än antyds hos Nordin.

De filosofiska miniporträtt som framställningen är fylld av fungerar typiskt nog bäst vid behandlingen av mer eller mindre reaktionära tänkare. Här kan man se tydliga spår av författarens egna kulturkonservativa böjelser, men det är i sig inte särskilt problematiskt. Tvärtom hör avsnitten om Joseph de Maistre, Louis de Bonald och andra ärkekonservativa filosofer till den stora behållningen med boken. Detsamma kan sägas om framställningen av Arthur Schopenhauer, Eduard von Hartmann och andra kulturkritiska pessimister under 1800-talet. Här är Nordin i sitt esse.

I rättvisans namn bör det framhållas att boken också har många andra förtjänster. Inte minst ­inleds det hela lovande med en diskussion om hur filosofer med sina begrepp och teorier alltid har ­intervenerat i olika konkreta situationer med syftet att förändra dem. ”De vill förändra debatten, förändra själva det nät av begrepp genom vilka människorna förstår världen”, skriver Nordin. ”Genom en rekonceptualisering av naturen, människan och samhället vill de förändra naturen, människan och samhället.”

I enlighet med detta väljer han att tolka hela den samhälleliga moderniteten, som så mycket av den filosofiska debatten kretsade kring under 1800-talet, som en rekonceptualisering av världen. Det är ett inte invändningsfritt men ändå intressant resonemang som gärna hade fått utvecklas mer och genomsyra större delar av framställningen, men nu kommer det tillbaka först i den avslutande diskussionen. Där blixtrar det till igen, som i följande vindlande mening som förtjänar att citeras i sin helhet: ”De tänkare som framträdde under perioden 1776–1900 blev de som tog emot moderniseringens första chockvågor och som hittade de första svaren på hur dessa chockvågor skulle kunna hanteras – hur en kultur skulle kunna överleva sina gudar utan att tappa tron på sina värden, hur vetenskapens och teknikens väldiga krafter skulle kunna tämjas i mänsklighetens tjänst, hur ett hierarkiskt samhälle skulle kunna demokratiseras utan att ge rum för nya och radikalare former av tyranni, hur en nedärvd elitkultur skulle kunna överföras till massorna utan att gå under.”

Detta är, som Nordin noterar, grundläggande frågor som vi fortfarande har att hantera, även om de formuleras på andra sätt idag. Vid sådana tillfällen, när författaren lyfter blicken och lämnar de rätt tradiga referaten, höjs energin och angelägenhetsgraden. Tyvärr händer det alldeles för sällan.

Anders Burman är idéhistoriker vid Södertörns högskola, aktuell med boken ”Flykten från Hegel. Den postmoderna vänsterns genealogi” (Tankekraft Förlag).