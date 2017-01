16 föreställningar klara för Scenkonstbiennalen

Riksteaterns "Fäboland". Foto: Märta Thisner

Av de 233 nominerade föreställningarna har juryn valt ut 16 föreställningar. Här finns bland andra moment:teaters ”Svindlande höjder”, Riksteaterns ”Fäboland” och Marjaneh Bakhtiaris debutpjäs, radioteaterns ”Salongen”.

I år ryms även ovanligt många dans- och performanceföreställningar i programmet, däribland Cristina Capriolis ”(im)perfekta koreografier #1” som lyfter fram kroppar med olika funktionaliteter, Stina Nybergs ”Shape of States” och Juli Apponens och Jon R Skulbergs ”Everything remains”, om könskorrigering.

SvD:s teaterkritiker Lars Ring är ordförande i urvalskommittén och formulerar sig så här om årets urval: ”Scenkonsten i Sverige har aldrig varit mer diversifierad än just nu, så fylld av nya former som blandar innovativ teknik och ny syn på kön, etnicitet och vad som faktiskt kan göras och gestaltas på scenen. Det har därför varit ovanligt svårt att välja ut det drygt dussin iscensättningar som nu kommer att visas på Scenkonstbiennalen 2017. Klart är ändå att en akut samtid kommer att stå på scenen, via en mängd olika format, starka viljor och djärva uttryck”.

Scenkonstbiennalen äger rum i Norrköping mellan den 23–28 maj.