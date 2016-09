15 år efter 9/11 har vreden vänts inåt

New Yorkborna samlades vid Ground Zero på södra Manhattan klockan 08.46 i morse lokal tid för en tyst minut. Det var samma klockslag som det första American Airlines-planet flög rakt in i det norra tornet.

– Vi minns och kommer aldrig att glömma de 3 000 människor vars liv rycktes ifrån oss brutalt, sade president Obama vid en minnesceremoni vid Pentagon.

SvD:s medarbetare i New York, Jenny Nordberg, skriver i en analys att vreden, frustrationen och krigen mot terrorn nu utnyttjas av Donald Trump i den pågående presidentvalskampanjen:

”Alla presidentkandidater behöver en fiende att samlas bakom, och här fann Donald Trump sin. Och så fick USA så sin kanske allra mest typiske, väntade och samtidigt fruktade 9/11-kandidat. Femton år senare. I form av en karikatyr av hur New York såldes till amerikaner och till hela världen.”

I helgen enades också USA:s och Rysslands utrikesministrar om en fredsplan för Syrien. Ett krig som hittills kostat 500 000 människor livet och orsakat den största flyktingkrisen i modern tid

Från och med solnedgången i morgon ska vapenstillestånd råda i hela Syrien.

Här har jag samlat SvD:s viktigaste texter från veckan som gick. Mycket nöje, och fortsatt trevlig söndagskväll.