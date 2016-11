10 största försvarstwittrarna – ”kan påverka indirekt”

Antal följare: 10 700.

På Twitter sedan: Februari 2012.

Niklas ”Skipper” Wiklund – en av de allra mest kända försvarstwittrarna/bloggarna – är örlogskapten, ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet och har de senaste åren skrivit kolumner i SvD och Blekinge Läns Tidning.

I augusti 2014 tog Niklas Wiklund steget ut ur anonymiteten och berättade att det var han som dolt sig bakom signaturen Skipper i bloggen och på Twitter.

– Den största förtjänsten med att skriva under pseudonym är som sagt att varje läsare själv får bedöma om innehållet är läsvärt och relevant utan att färgas av namnet eller graden, eller till och med avsaknad av grad. Men förhoppningsvis får fokus även i fortsättningen ligga på innehållet i bloggarna, försvarsdebatten, och inte på vem/vilka som skriver. Det är en absolut nödvändighet, sa han då.

– Jag tror att det har funnits ett uppdämt behov av att lyfta försvarsdebatten och att belysa aspekter runt försvarsfrågorna från insidan. Tidigare har våra politiker fått stå relativt oemotsagda i debatten på grund av komplexiteten runt de här frågorna. Det tror jag vi har lyckats förändra genom försvarsbloggarna. Men nu har anonymiteten spelat ut sin roll eftersom det har blivit mer accepterat att som försvarsanställd delta i debatten, sa han när han presenterades som ny kolumnist i SvD i december 2014.

NO, Swedish SIGINT aircraft did not fly OVER Kaliningrad enclave, and aircraft pictured is not even an SIGINT a/c... https://t.co/FlaJMSuAEy